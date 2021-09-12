Volkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителями

Альянсы ради получения доступа к каким-то ресурсам или технологиям являются обычным явлением в автопроме. Руководство Volkswagen считает возможным сотрудничество с другими автопроизводителями в сфере разработки программного обеспечения для современных транспортных средств. Это позволит получить максимальную экономическую отдачу от создания умных автомобилей.

Volkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителями

Источник изображения: Reuters

Своими взглядами на тенденции развития отрасли, как отмечает Reuters, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) поделился с изданием Der Spiegel. Сейчас компания сконцентрировала все соответствующие усилия в подразделении Cariad. При необходимости немецкий автогигант готов делиться своей программной платформой с другими автопроизводителями. Разработка операционной системы для умных автомобилей и профильного программного обеспечения требует высоких единовременных затрат, поэтому автопроизводители, по мнению Дисса, будут заинтересованы в формировании подобных альянсов с общей программной платформой.

Новейшая история автомобильной промышленности знает примеры подобной кооперации. В 2015 году активы картографического бизнеса Nokia HERE в складчину приобрели марки Audi, BMW и Mercedes-Benz, чтобы использовать подробные цифровые карты местности в навигационных системах собственных автомобилей и разрабатывать системы автопилота. Сумма сделки составила 2,8 млрд евро, позже к альянсу примкнули и прочие заинтересованные компании. Такое сотрудничество не помешало им независимо развивать собственную продукцию и конкурировать друг с другом в прочих сферах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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