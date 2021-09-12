Льготную растаможку евроблях облегчат и продлят: в ВР внесли поправки в закон

В Верховную Раду на регистрацию подали поправки в закон про льготную растаможку, благодаря чему легализовать свои автомобили на иностранной регистрации смогут сотни тысяч украинцев. Об этом сообщила общественная организация "АвтоЕвроСила", передает UBR.ua.

Сейчас очень много владельцев автомобилей на иностранной регистрации не могут их оформить. Существует несколько причин этого. Например, таможня не разрешает оформлять еваробляхи, которые продлевали срок пребывания в Украине, заезжая через РФ . В поправках это предлагается разрешить.

Кроме того, разрешат воспользоваться льготной растаможкой автомобилям, которые соответствуют стандартам Евро-0 и Евро-1, а также микроавтобусам весом более 3,5 тонн и гибридным автомобилям.

Также по льготам можно будет растаможить автомобили, ввезенные в Украину до 15 апреля 2021 года. Сейчас льготы распространяются только на машины, ввезенные до 31 декабря 2020 года. Сам же льготный период предлагают продлить на три месяца.

Еще одна важная поправка – отмена штрафа в 34 000 гривен за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу. Правоохранители часто штрафуют евробляхеров за такое нарушение.

Ранее стало известно, что в Украине не могут воспользоваться льготной растаможкой автомобилей около 150 000 украинцев.