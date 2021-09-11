ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

В сегменте бюджетных автомобилей есть несколько интересных моделей. Конечно, они не могут похвастаться передовыми технологиями, современными системами безопасности и большим набором оборудования. Но своих покупателей такие машины всегда найдут. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей, которые сейчас можно купить в Украине.

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Lada Granta

Этот автомобиль выпускает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов. В базовой комплектации Granta (см. фото вверху) стоит всего 238 550 гривен. Под капотом находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 87 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Есть системы ABS, EBD, подушка безопасности водителя, иммобилайзер, центральный замок.

Ravon R2

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Этот хэтчбек делают в Узбекистане. В базовой комплектации он стоит 264 100 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 85,5 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 12,4 секунды. Расход топлива в городском цикле – 8,2 л на 100 км.

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, иммобилайзер, ABS, 3-х спецевой руль, бортовой компьютер, воздушный фильтр салона, передние электрические стеклоподъемники, аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth.

Ravon Nexia R3

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Этот седан в базовой комплектации стоит от 267 000 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 12,2 секунды. Расход топлива в городском цикле – 8/9,3 л на 100 км.

Renault Sandero

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Этот небольшой хэтчбек в базовой комплектации стоит от 282 400 гривен. Под капотом у него находится 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Renault Logan

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Этот седан в базовой комплектации стоит от 288 400 гривен. Под капотом у него - 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В базовой комплектации есть ABS, ESP, EBA, две подушки безопасности, центральный замок, запасное колесо, магнитола (USB, MP3, Bluetooth, AUX, без CD), кондиционер, обогрев заднего стекла и другое.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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