Англия станет первой страной, где все новые дома и офисы должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилей

Законодатели нередко вводят требования к жилой инфраструктуре, облегчающей жизнь граждан по мере развития технологий. Великобритания, например, собирается обязать строительные компании оснащать все новые объекты современными зарядными устройствами для электромобилей. Офисные парковки будут наделены ими из расчёта одна зарядка на пять машиномест.

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Как напоминает Business Green, к 2030 году Великобритания намеревается запретить продажи новых транспортных средств, использующих ископаемые виды топлива. Новый закон призван поддержать адекватное развитие инфраструктуры, ведь в жилых районах с исторической застройкой в Англии граждане лишены частных гаражей, и автомобили паркуются на улице вдоль тротуаров. Теперь у них появится возможность заряжать электромобили, пока они стоят на парковке у офиса. По крайней мере, одно зарядное устройство на пять парковочных мест уже значительно упростит решение проблемы.

Если профильный закон будет принят в этом году, то новые требования к жилым и офисным зданиям вступят в силу с 2022 года. В частном секторе наличие зарядного устройства в каждом домовладении будет предусмотрено только для вновь возводимых зданий. Подобный законопроект обсуждался с 2019 года, но в этом году у него появляются реальные шансы на утверждение. Англия в результате станет первой страной мира, где развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей будет прописано на законодательном уровне.

Одновременно британские власти предлагают гражданам Соединённого Королевства скачать бесплатное приложение EV8 Switch, которое анализирует модель использования автомобиля и подсчитывает, сколько денег на топливе водитель мог бы сэкономить, перейдя на электромобиль. Экологические показатели тоже подсчитываются для наглядности. Приложение также позволяет подобрать наиболее подходящую для образа жизни конкретного пользователя модель электромобиля и указывает на расположение ближайших зарядных станций, склоняя гражданина к идее перехода на электротягу.



