Англия станет первой страной, где все новые дома и офисы должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилей

Законодатели нередко вводят требования к жилой инфраструктуре, облегчающей жизнь граждан по мере развития технологий. Великобритания, например, собирается обязать строительные компании оснащать все новые объекты современными зарядными устройствами для электромобилей. Офисные парковки будут наделены ими из расчёта одна зарядка на пять машиномест.

Англия станет первой страной, где все новые дома и офисы должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилей

Источник изображения: Electrek

Как напоминает Business Green, к 2030 году Великобритания намеревается запретить продажи новых транспортных средств, использующих ископаемые виды топлива. Новый закон призван поддержать адекватное развитие инфраструктуры, ведь в жилых районах с исторической застройкой в Англии граждане лишены частных гаражей, и автомобили паркуются на улице вдоль тротуаров. Теперь у них появится возможность заряжать электромобили, пока они стоят на парковке у офиса. По крайней мере, одно зарядное устройство на пять парковочных мест уже значительно упростит решение проблемы.

Если профильный закон будет принят в этом году, то новые требования к жилым и офисным зданиям вступят в силу с 2022 года. В частном секторе наличие зарядного устройства в каждом домовладении будет предусмотрено только для вновь возводимых зданий. Подобный законопроект обсуждался с 2019 года, но в этом году у него появляются реальные шансы на утверждение. Англия в результате станет первой страной мира, где развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей будет прописано на законодательном уровне.

Одновременно британские власти предлагают гражданам Соединённого Королевства скачать бесплатное приложение EV8 Switch, которое анализирует модель использования автомобиля и подсчитывает, сколько денег на топливе водитель мог бы сэкономить, перейдя на электромобиль. Экологические показатели тоже подсчитываются для наглядности. Приложение также позволяет подобрать наиболее подходящую для образа жизни конкретного пользователя модель электромобиля и указывает на расположение ближайших зарядных станций, склоняя гражданина к идее перехода на электротягу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
В Украине изготовлен новый автомобиль: что он из себя представляетВ Украине изготовлен новый автомобиль: что он из себя представляет
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)
Представлен автомобиль, сделанный из мусораПредставлен автомобиль, сделанный из мусора
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине могут появиться новые номера для автомобилейВ Украине могут появиться новые номера для автомобилей
В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000
Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора разаКитайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза
Great Wall показал электрокары, которые должны покорить ЕвропуGreat Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электромобилей
В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителейВ Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей
GM отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарейGM отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарей
1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знакиС 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
Последние новости
Подгружаем последние новости