В Роттердаме открыли крупнейший в мире "плавучий офис"

Это плавучее здание, описанное компанией Powerhouse Company как «крупнейший плавучий офис в мире», спроектировано так, чтобы соответствовать всем нормам изменчивого климата.

Powerhouse Company

Эта плавучая постройка может дрейфовать вслед за повышением уровня моря, удовлетворять все свои потребности в электроэнергии за счет солнечных батарей , когда срок эксплуатации подойдет к концу, может быть легко переработана

FOR (сокр. от Floating Office Rotterdam) был недавно открыт королем Нидерландов Виллемом-Александром вместе с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Он служит штаб-квартирой Глобального центра адаптации, который возглавляет Ки Мун, а также размещает в себе банк ABN Amro, компанию RED и дизайнерскую компанию Powerhouse. А еще на борту есть ресторан.

Проект расположен в гавани Роттердама Rijnhaven и является частью более масштабных мероприятий по перепланировке в этом районе, который также включает морской центр.

Площадь постройки составляет 3606 м2, и состоит она из большой террасы, а также трех этажей, причем на верхних есть выдающиеся вперед балконы, которые затемняют интерьер (увы, фотографий интерьеров пока нет). Она также увенчана зеленой крышей. Конструктивно плавучий офис выполнен из сборных деревянных конструкций и опирается на 15 изготовленных на заказ бетонных понтонов, которые скреплены вместе, образуя прочное плавающее основание.

Вся необходимая энергия для здания поступает от массива солнечных панелей площадью 800 м2 – немалые цифры для такого северного города, как Роттердам. Оно также использует воду из гавани в качестве радиатора, чтобы обеспечить эффективное отопление и охлаждение, как это было в случае с BIG Urban Rigger. Офис будет оставаться на месте до десяти лет, после чего может принять другого арендатора или быть перемещен в другое место, в зависимости от требований.

По словам Powerhouse, «здание с нулевым выбросом углерода спроектировано так, чтобы быть устойчивым к изменению климата и сможет плавать, если уровень моря поднимется из-за них».



