Skoda тестирует на дорогах свой новый седан

Фотошпионы заметили в Индии во время дорожных тестов новый седан Skoda Slavia. Его тестируют в сильно закамуфлированном виде. Это значит, что дебютирует он еще не скоро.

Судя по всему, у Slavia будет характерная для автомобилей Skoda решетка радиатора. Мы заметили легкосплавные колесные диски спортивного дизайна. В целом, даже несмотря на камуфляж, выглядит эта новинка неплохо.

На данный момент известно, что Skoda Slavia построена на модернизированной платформе MQB-A0-IN. Платформа специально рассчитана для создания доступных автомобилей для индийского рынка. У седана будет просторный салон и вместительный багажник, чем отличаются практически все модели чешского автогиганта.

Утверждается, что в некоторых комплектациях будет полностью цифровая приборная панель, 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, автоматический климат-контроль и шесть подушек безопасности.

В линейку двигателей войдут два бензиновых силовых агрегата. Это 1,0 л турбомотор мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, который работает с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а также 1,5 л турбомотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, который работает с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой DSG.

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри.