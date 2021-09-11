Производитель реактивных ранцев продал первые образцы анонимным азиатским ВВС

 Калифорнийская компания JetPack Aviation (JPA) уже много лет создает и эксплуатирует одни из первых в мире настоящих реактивных ранцев с большой продолжительностью полета.

Производитель реактивных ранцев продал первые образцы анонимным азиатским ВВС

Jetpack Aviaion

На днях компания объявила о первых продажах реактивных ранцев: две единицы JB-12 были проданы по $400 000 долларов за штуку «неизвестному военному заказчику в Юго-Восточной Азии»

Как и свой предшественник, реактивный ранец JB-12 он использует для полета по три небольшие турбины Jetcat с каждой стороны. В 2019 году Мэйман заявил, что на этот раз форсунки имеют треугольную форму, а не линейную. Это тройная страховка, вкупе с новыми бортовыми системами и реактивными двигателями, которая повышает шанс пилота на выживание при отказе одной или двух систем. Благодаря «умной» начинке JB-12 модель, скорее всего, будет лучше защищена от случайных манипуляций пилота во время полета.

Как сообщает сам производитель, JB-12 будет весить 48 кг, поэтому его ни в коем случае нельзя носить на спине после приземления. Его максимальная тяга составляет 2,34 кН, и он будет способен развивать скорость до 193 км /ч.

Производитель реактивных ранцев продал первые образцы анонимным азиатским ВВС

Jetpack Aviaion

Что именно анонимные военные силы Юго-Восточной Азии планируют делать с реактивными ранцами, пока остается загадкой. Эти устройства невероятно громкие и требуют не только специального оснащения, но и профессиональной подготовки пилотов.

С другой стороны, они также невероятно впечатляют в действии — быстрые, маневренные устройства способны оставаться в воздухе на керосиновом топливе примерно в 10-20 раз дольше, чем старые модели, в баках которых перекись водорода могла закончиться за 30 секунд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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