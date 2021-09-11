У многих автомобилистов есть претензии к качеству китайских автомобилей. Но в последние годы в Поднебесной стали делать более надежные автомобили. Китайские компании сейчас сотрудничают с известными мировыми автопроизводителями. Эксперты J.D. Power назвали ТОП-10 самых надежных китайских автомобильных брендов.

Главный показатель в рейтинге - индекс проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100) за первые 90 дней владения. Чем ниже показатель, тем выше надежность машины.

Владельцы автомобилей Changan сообщили о 202 проблемах на 100 автомобилей. Это первое место в рейтинге.

Второе место заняла Chery – 204 проблемы на 100 автомобилей. Третье место у Lynk&Co (принадлежит Geely) - 205 проблем на 100 автомобилей. В пятерку самых надежных китайских автомобильных брендов также входят GAC - 206 PP100 и Dongfeng – 207 PP100. Суббренд Dongfeng занял шестое место – 209 PP100.

В десятку самых надежных китайских автомобильных брендов также вошли Jetour – 209 PP100, Oshan – 211 PP100, Venuchia и Geely.

В рейтинге по неизвестной причине нет Great Wall и FAW, которые являются одними из самых больших автопризводителей в Китае.

Эксперты J.D. Power подчеркнули, что качество китайских автомобилей стало лучше, но главная их проблема - электроника.

Напомним, ранее американцы назвали самые надежные автомобили 2021 года.