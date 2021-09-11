Украинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерами

Житель Чернигова кардинально переделал Jeep Commander в гигантский кабриолет. Как пишет автовладелец, по размерам он сопоставим с Роллс-Ройсом.

Что касается двигателя и коробки передачи, самодельный автомобиль получил их от Мерседес Е-класса в 210-м кузове.

Надо сказать, что самоделка получилась ну очень футуристической и, скажем так, на любителя…

А еще стоит отметить, что на нем стоят те же номера, что на суперкаре Валентина, о котором сайт «ТопЖыр» рассказывал еще 10 лет назад. Тогда это была реплика на тему SLR McLaren, за которую ее создатель, кстати, хотел получить 30 тысяч долларов.

Что касается кабриолета на базе Джипа, по информации TopGir, на данный момент он выставлен на продажу за 10 тысяч долларов.

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