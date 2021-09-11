2021-09-11
Украинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерами
Житель Чернигова кардинально переделал Jeep Commander в гигантский кабриолет. Как пишет автовладелец, по размерам он сопоставим с Роллс-Ройсом.
Что касается двигателя и коробки передачи, самодельный автомобиль получил их от Мерседес Е-класса в 210-м кузове.
Надо сказать, что самоделка получилась ну очень футуристической и, скажем так, на любителя…
А еще стоит отметить, что на нем стоят те же номера, что на суперкаре Валентина, о котором сайт
Что касается кабриолета на базе Джипа, по информации TopGir, на данный момент он выставлен на продажу за 10 тысяч долларов.