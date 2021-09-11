Dacia будет выпускать автомобили без “лишних“ функций

Dacia, которая входит в группу Renault, будет выпускать автомобили без "лишних" функций и оборудования. Так бюджетный румынский бренд рассчитывает удержать цены на автомобили на низком уровне.

Dacia будет выпускать автомобили без “лишних“ функций

Директор по продукту Dacia Андреа Гвинеи, выступая во время автосалона в Мюнхене, заявила, что средний покупатель Dacia не хочет тратить много денег на автомобиль.

Поэтому Dacia свои новые автомобили не будет оснащать продвинутыми технологиями и оборудованием. Так, будут только самые необходимые системы безопасности, но не больше. А про сложные системы помощи водителю и говорить не нужно – если они и будут, то только в топовых версиях.

Именно поэтому у нового кроссовера-вэна Dacia Jogger, который в продаже появится в 2022 году, будут только традиционные двигатели внутреннего сгорания и "мягкая" гибридная силовая установка. Полноценной гибридной силовой установки у этой модели не будет.

"Наши клиенты не готовы платить за такие гибридные силовые установки", - подчеркнула Гвинеи.

Такой же стратегии Dacia будет придерживаться в отношении дизайна и интерьера своих автомобилей. Никаких излишеств, ничего лишнего.

Напомним, ранее Dacia показала новый логотип и фирменный стиль для своих автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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