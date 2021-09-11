Шпионы показали седан, который скоро заменит VW Passat

В Украине VW Passat является одним из лидеров по продажам на вторичном рынке. Но, похоже, через несколько лет его снимут с конвейера. Вместо него Volkswagen будет выпускать электрический седан VW Aero B.

Фотошпионы уже заметили прототип VW Aero B во время дорожных тестов. Его тестируют без камуфляжа, поэтому понятно, что перед нами один из ранних прототипов нового электрического седана компании Volkswagen.

Дизайн электрического седана Aero B многое взял от концепта VW Space Vizzion, который немецкий автогигант показал публике еще в 2019 года во время автосалона в Лос-Анджелесе. Правда, Space Vizzion представлял собой универсал, а Aero B – это седан. Тем не менее, у них будет много общего, особенно в передней части. Кстати, у VW Aero B, по слухам, будет и версия в кузове универсал.

Утверждается, что по своим размерам электрический седан VW Aero B будет сопоставим с VW Passat. Однако, новинка получит более просторный салон, как у VW Phaeton. Это произойдет благодаря тому, что не будет двигателя внутреннего сгорания.

Aero B, как и все электромобили Volkswagen, построят на платформе MEB. У него будет задний привод, но не исключено, что покупателям также предложат полноприводную версию с двумя электромоторами. Покупателям даже могут предложить "заряженную" версию GTX.

Ожидается, что серийное производство VW Aero B начнется в 2023 году. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Ранее сообщалось, что Volkswagen начал выпускать кроссовер, который стоит 13 тысяч долларов.