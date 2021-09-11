Украинцы стали чаще устанавливать на свои машины ГБО

В Украине с января по август 2021 года зарегистрировали 18 275 автомобилей, на которые установили газоболонное оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.

Украинцы стали чаще устанавливать на свои машины ГБО

Таким образом, в 2021 году в Украине пока больше владельцев переоборудовали свои машины под автогаз, чем в 2021 году. В частности, за первые восемь месяцев 2020 года в нашей стране ГБО установили на 13 489 автомобилей.

Газоболонное оборудование на б/у автомобили чаще всего украинцы устанавливают на Volkswagen Passat, ZAZ-Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Chevrolet Lacetti.

Среди новых автомобилей самая популярная модель с ГБО - Renault Logan. Среди лидеров - Renault Duster, Hyundai Accent и Volkswagen Polo.

Напомним, летом текущего года на украинских АЗС наблюдалось подорожание стоимости автогаза. Но к концу лета ситуация стабилизировалась.

Ранее стало известно, что в Украине начали ставить ГБО на электромобили. Мы рассказали, зачем это делают…


Максимов Віталій, Тудей

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