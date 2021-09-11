Украинцы стали чаще устанавливать на свои машины ГБО

В Украине с января по август 2021 года зарегистрировали 18 275 автомобилей, на которые установили газоболонное оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.

Таким образом, в 2021 году в Украине пока больше владельцев переоборудовали свои машины под автогаз, чем в 2021 году. В частности, за первые восемь месяцев 2020 года в нашей стране ГБО установили на 13 489 автомобилей.

Газоболонное оборудование на б/у автомобили чаще всего украинцы устанавливают на Volkswagen Passat, ZAZ-Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Chevrolet Lacetti.

Среди новых автомобилей самая популярная модель с ГБО - Renault Logan. Среди лидеров - Renault Duster, Hyundai Accent и Volkswagen Polo.

Напомним, летом текущего года на украинских АЗС наблюдалось подорожание стоимости автогаза. Но к концу лета ситуация стабилизировалась.

Ранее стало известно, что в Украине начали ставить ГБО на электромобили. Мы рассказали, зачем это делают…