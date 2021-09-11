Укрзализныця, уже второй раз в течение месяца, заявила о повышении тарифов

Компания Укрзализныця в очередной раз решила повысить тарифы на свои услуги. Речь идет о тарифах на перевозки грузов 1 класса. Тарифы станут выше на 9% с 1 января следующего года.

Укрзализныця опять заявила о повышении тарифов

Об этом стало известно из приказа, который появился на сайте Мининфраструктуры Украины. Причем, предыдущий приказ о повышении тарифов на грузоперевозки 1 класса также появился совсем недавно – 17 августа. Таким образом, менее чем за месяц в Укрзализныце дважды повысили тарифы. В общем это повышение составит 40%. А за истекшие 5 лет тарифы на грузовые перевозки выросли более чем в два раза.

В Мининфраструктуры объясняют, что таким образом удастся "сократить диспропорцию между уровнями тарифных классов грузов и совершенствовать тарифную политику на железнодорожном транспорте".

Укрзализныця опять заявила о повышении тарифов

От такого двухэтапного повышения тарифов на грузовые перевозки в Укрзализныце рассчитывают дополнительно получить 2,3 млрд гривен. Эти деньги намерены направить на ремонт инфраструктуры компании, ремонт основных средств, а также инвестировать в систему повышения безопасности движения поездов.

Напомним, Укрзализныцю, в частности, пассажирские перевозки будут реформировать немцы. Перед ними поставлена задача свести к минимуму перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых. А это значит, что тарифы на пассажирские перевозки будут повышать, причем весьма ощутимо.

Кроме того, убыточные маршруты, к котором относится много пригородных электричек, скорее всего, закроют. Правда, прежде чем закрывать, их предложат взять на содержание местным властям. Ну, а если местные власти денег не найдут, то от таких рейсов или даже маршрутов откажутся.


Марченко Любов, Тудей

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