Найпопулярніші б/у кросовери в Україні

Топ-20 «джипів», які користувалися найбільшим попитом на вторинному ринку, повідомляє UaMotors з посиланням на Auto.Ria.

У сегменті кросоверів і позашляховиків продовжує зберігатися спокій і стабільність: частка легкових авто цього типу становить 19% від загальних обсягів «вторинки». «Свiжопригнаними» кросоверами Український автопарк поповнився в кількості 10,8 тис., А сумарна кількість придбаних на внутрішньому ринку і вперше зареєстрованих «джипів» в серпні – 24 тис.

Якщо виділити 5 найбільш популярних марок автомобілів, які присутні в цьому сегменті, отримаємо наступний перелік: Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen, BMW. Тобто, якби не настільки висока популярність «американця» Rogue, на першому місці серед брендів міг би бути Jeep, хоча і без того в народі все машини хоча б з мінімальними з задатками позашляховика називають «джипами».

Значних змін в двадцятці не відбулося – максимум плюс або мінус три місця. У порівнянні з липнем на три рядки вище в серпневому «Топ-20» розташувався Nissan Qashqai / Rogue Sport, і на стільки ж нижче Ford Escape / Kuga. Пропустивши минулий місяць, повернулася в список «Нива».

Розглянувши цей «Топ-20» ще раз, навряд чи можна сказати, що в ньому не вистачає варіанту, який не влаштував би за ціною, ходових якостей або ще з якихось параметрах. Однак, вивчаючи відкриті дані ДСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, ми кожен раз бачимо, що за межами двадцятки залишається чимало цікавих автомобілів з цього сегмента.

Наведемо хоча б п’ять таких, які були досить близькі, щоб потрапити в цю добірку, але покупці проявили більший інтерес до інших моделей, що і виштовхнуло їх за межі двадцятки. Всього кілька авто (якщо бути точними – 9 шт.) Не вистачило Lexus RX, щоб обійти Audi Q5 і отримати своє місце на слайді. З різницею всього в 2 машини від «Лексуса» розташувався в невидимій частині списку Mercedes-Benz ML, а за ним – Toyota Land Cruiser, Renault / Dacia Duster і BMW X3.