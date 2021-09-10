Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе из-за карантина

В пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.

Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе из-за карантина
Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба КП.

Отмечается, что в пиковые часы введут ограничения на вход, чтобы избежать скопления людей на станциях.

"Уважаемые пассажиры! Карантинные меры продолжаются. В пиковые часы метрополитен будет работать с ограничениями на вход. Это позволит уменьшить скопление людей внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года пассажиры метро Киева получили 2 400 админпротоколов за отсутствие масок.

Ранее в КГГА рассказали, как будут работать пропуска на транспорт в случае нового локдауна.

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