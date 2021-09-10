2021-09-10
Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе из-за карантина
В пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.
Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе во время карантина.
Об этом сообщила пресс-служба КП.
Отмечается, что в пиковые часы введут ограничения на вход, чтобы избежать скопления людей на станциях.
"Уважаемые пассажиры! Карантинные меры продолжаются. В пиковые часы метрополитен будет работать с ограничениями на вход. Это позволит уменьшить скопление людей внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала года пассажиры метро Киева получили 2 400 админпротоколов за отсутствие масок.
Ранее в КГГА рассказали, как будут работать пропуска на транспорт в случае нового локдауна.