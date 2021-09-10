МВД увеличило количество камер автофиксации нарушений ПДД

С 10 сентября на дорогах Украины заработали 20 новых систем автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, новые камеры автофиксации нарушений ПДД появились на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.

Системы фиксации нарушений ПДД, которые работают в автоматическом режиме, установлены на тех участках дорог, где чаще всего происходят ДТП.

Таким образом, на данный момент за соблюдением водителями скоростного режима на автомобильных дорогах Украины уже следят 138 систем автофиксациии нарушений ПДД.

Напомним, камеры автофиксации нарушений ПДД (система "Каскад") заработали в Украине с июня 2020 года. За это время по ним вынесено 2 313 730 административных постановлений за нарушение скоростного режима. Из них 1 952 301 постановление уже оплачено. Государственный бюджет получил 376 646 829 гривен.

На участках дорог, где установлены камеры автофиксации, количество ДТП с потерпевшими и погибшими снизилось в 3 раза.

Напомним, с 30 августа 2021 года в Украине на 10 новых участках дорог начали измерять скорость при помощи лазерных радаров TruCAM. Также увеличили количество этих устройств.