2021-09-10
В Украине могут появиться новые номера для автомобилей
Житель нашей страны выступил с предложением о введении специальных номерных знаков для автомобилей, имеющих историческую ценность.
Соответствующая петиция размещена на сайте Офиса президента Украины, передаёт
Автор петиции отметил, что, к примеру, в Польше и Германии исторические авто вынесены в отдельный класс. Речь идет о машинах старше 30 лет, имеющих оригинальную комплектацию и приличное техническое состояние. Таким машинам выдают специальные номерные знаки.
В частности, в петиции предлагается внести изменения в ДСТУ 4278:2019 и ввести в обращение новый тип знаков вида АА **** Н.
- АА – буквосочетание, которое обозначает административно-территориальную принадлежность;
- **** — номер;
- Н – символ, характеризующий автомобиль как исторический.
Также предлагается выделить цифры и буквы красным цветом на белом фоне.