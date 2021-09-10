В Украине могут появиться новые номера для автомобилей

Житель нашей страны выступил с предложением о введении специальных номерных знаков для автомобилей, имеющих историческую ценность.

Соответствующая петиция размещена на сайте Офиса президента Украины, передаёт newsyou.info.

Автор петиции отметил, что, к примеру, в Польше и Германии исторические авто вынесены в отдельный класс. Речь идет о машинах старше 30 лет, имеющих оригинальную комплектацию и приличное техническое состояние. Таким машинам выдают специальные номерные знаки.

В частности, в петиции предлагается внести изменения в ДСТУ 4278:2019 и ввести в обращение новый тип знаков вида АА **** Н.

  • АА – буквосочетание, которое обозначает административно-территориальную принадлежность;
  • **** — номер;
  • Н – символ, характеризующий автомобиль как исторический.

Также предлагается выделить цифры и буквы красным цветом на белом фоне.

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