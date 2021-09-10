Hyundai Accent лишится механической коробки передач

Компания Hyundai больше не будет оснащать свой компактный седан Hyundai Accent механической коробкой передач. Покупателям предложат только версии с "автоматом". Правда, это касается США . Во всяком случае, пока…

Hyundai Accent 2022 модельного года будет только с автоматической коробкой передач. Это значит, что покупателям придется за базовую версию платить примерно на 1 300 долларов больше.

Так, если Accent SE с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоил от 16 400 долларов, то за Accent SE 2022 придется заплатить 17 670 долларов. А все из-за другой коробки передач.

Но Accent все равно останется самым доступным автомобилем компании Hyundai в Соединенных Штатах. Нужно отметить, что американцам предлагают Accent только в кузове седан. Хэтчбек прекратили выпускать три года назад.

Такой седан оснащается четырехцилиндровым 1,6 л двигателем мощностью 120 л.с. и 153 Нм крутящего момента. Конечно, двигатель не очень мощный, но он экономный по расходу топлива.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.