Підстава не вдалася: шахрай невдало стрибнув під колеса авто

В американському штаті Луїзіана аферист навмисно впав під колеса Tesla та заявив, що його збили. Проте камера електрокара зафіксувала, що «потерпілий» інсценував інцидент, повідомляє newsyou.info .

47-річний Артут Бейтс подзвонив у поліцію та заявив, що отримав поранення внаслідок спроби навмисного вбивства. Він сказав, що водій Tesla наїхав на нього на парковці.

Чоловік поскаржився на травми спини, ніг та шиї, тому на місце події викликали машину швидкої допомоги.

Але водій заявив, що Бейтс навмисно стрибнув позаду його автомобіля та інсценував аварію.

На відеозаписі видно, як чоловік навмисно впав на землю біля машини. Після цього водій авто перевірив його, але зрозумів, що це шахрай, і поїхав з місця пригоди.

Аферист не знав, що електрокар записує все, що знімають його камери. Коли поліцейські передивилися відеозаписи, зрозуміли, що Бейтс збрехав і інсценував інцидент. Після цього його заарештували.

Згодом чоловік визнав, що сфабрикував все, і зараз за фейковий виклик та спробу створити надзвичайну ситуацію йому загрожує штраф від $100 до тисячі доларів. Або до п’ять років позбавлення волі.