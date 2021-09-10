В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000. Штрафы выросли после объявления президентом США Джо Байденом новых ограничений в условиях пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Фото: avianews.com

Что известно о штрафах

«С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании авиатранспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от $500 до $3000», — указывается в сообщении.

До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от $250 до $1500.

Как уточнили в Министерстве, крупнейшие взыскания — от $1000 до $3000 — будут налагаться за повторные нарушения.

Напомним

В этом году администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4000 нарушений масочного режима в аэропортах и во время перелетов.

К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.