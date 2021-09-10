Руководить автомобильным направлением Apple будет эксперт по софту для носимых устройств

Уход Дага Филда (Doug Field) в Ford Motor вынудил Apple найти нового куратора для своей секретной автомобильной программы, которая с 2014 года не может принести каких-то внятных результатов. Преемником Филда назначен Кевин Линч (Kevin Lynch), с 2013 года руководящий разработкой программного обеспечения для носимых устройств компании.

Источник изображения: Bloomberg

О назначении сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. В компетенции Кевина Линча также входила разработка программного обеспечения для контроля физиологических показателей организма, используемого смартфонами Apple . В любом случае, он никогда не занимался разработкой собственно аппаратных компонентов, а также не работал в компаниях, имеющих прямое отношение к автопроизводству. Этим Линч отличается от своих предшественников, поскольку Стив Задески (Steve Zadesky) начинал работу в Ford Motor, как и его последователь Даг Филд, позже перешедший в Tesla.

Может ли это говорить о том, что теперь инициатива Apple сосредоточится на создании именно управляющего программного обеспечения для автопилота — вопрос открытый. В команде разработчиков на этом направлении всё равно остаются специалисты по созданию аппаратных компонентов. Эксперты с опытом работы в Tesla, например, способны проектировать силовые установки, разрабатывать интерьер и внешний дизайн транспортных средств.

Корейские источники при этом отмечают, что представители Apple во время своих командировок в Южную Корею проводят встречи с потенциальными партнёрами на автомобильном направлении, среди которых упоминаются LG, SK и Hanwha. Предполагается, что единолично наладить выпуск электромобилей Apple не в силах, а полагаться на китайских партнёров мешает политическая конъюнктура. Ведутся обсуждения и с корейскими производителями автокомпонентов. Планы Apple в этой сфере пока слишком размыты, чтобы говорить о чёткой концепции выхода на авторынок, и кадровые перестановки внутри компании лишь доказывают, что стратегия постоянно меняется.



