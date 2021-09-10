Самодельный электрический "Запорожец" превзошёл в скорости Tesla

YouTube-канал TWIN BATTERY technology опубликовал видео необычного дрэг-заезда: в нем приняли участие самодельный электрический ЗАЗ-965 (собран в Украине) и Tesla Model S в модификации P85.

Итог поединка: «жужик» оказался быстрее калифорнийского лифтбэка на низких и средних скоростях. Собственно, электроЗАЗ построил автор это же ютуб-канала, сообщает Avtodream .

На момент написания заметки в июне создатели машины добился разгона до «сотни» за 4,9 сек, однако недавно ему удалось улучшить результат – до 4,4 сек. На электрическом «горбатом» стоит привод от Nissan Leaf первого поколения.

Итак, как можно увидеть в ролике, ЗАЗ принял участие в двух дрэг-заездах против теславской «эски». В первый раз самодельный электромобиль сразу после старта вырвался вперед. Догнать и перегнать его Model S смогла лишь тогда, когда скорость составила 110 км/ч, а водитель ЗАЗа перестал давить на газ.

Во второй подход ситуация практически повторилась – 965-й доминировал, пока драйвер жал на акселератор. Сравняться с ним Tesla смогла лишь на скорости около 130 км/ч. Далее водитель просто не рискнул разгонять машину.