На Харьковщине под колесами поезда погиб 15-летний юноша
Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки на Харьковщине.
В Харьковской области пассажирский поезд сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки на Харьковщине.
"Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботин поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в результате происшествия погиб житель поселка Песочина 2006 года рождения.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается.
Напомним, 26 августа в городе Обухов сошел с рельсов товарный поезд, который вез в Закарпатскую область щебень и железную руду.