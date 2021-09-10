На Харьковщине под колесами поезда погиб 15-летний юноша

Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки на Харьковщине.

На Харьковщине под колесами поезда погиб 15-летний юноша
Фото з місця події
Фото: Поліція Харківської області

В Харьковской области пассажирский поезд сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки на Харьковщине.

"Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботин поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате происшествия погиб житель поселка Песочина 2006 года рождения.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается.

Фото с места события
Фото: Полиция Харьковской области
Фото с места события
Фото с места события
Фото: Полиция Харьковской области
Фото с места события

Напомним, 26 августа в городе Обухов сошел с рельсов товарный поезд, который вез в Закарпатскую область щебень и железную руду.

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