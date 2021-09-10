Kia представила европейский Sportage в спортивной версии

На автосалоне в Мюнхене компания Kia официально представила кроссовер Kia Sportage нового, пятого, поколения. Причем публике показали спортивную версию GT-Line.

Kia представила европейский Sportage в спортивной версии

Новый Kia Sportage GT-Line получил двухцветный бело-черный кузов и соответствующий салон. У него на кузове и в салоне шильдики GT-Line, темные контрастные колесные арки и такие же 18-дюймовые колесные диски, а также многое другое.

Благодаря эксклюзивным дизайнерским особенностям линейки моделей GT-Line кроссовер Sportage выглядит спортивней и элегантней.

Kia представила европейский Sportage в спортивной версии

Напомним, европейская версия Kia Sportage нового поколения немного короче, чем глобальная версия. Если быть более точным, то она короче на 133 мм.

В линейку двигателей входят несколько силовых установок, в том числе "мягкая" гибридная силовая установка и полноценная гибридная силовая установка. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенатая с двойным сцеплением. В базовой комплектации есть технология Idle Stop-and-Go и системы ADAS.

Kia представила европейский Sportage в спортивной версии

Продажи нового Kia Sportage на Старом Континенте начнутся уже в ближайшее время. Сколько он будет стоить – пока еще не известно.

Kia представила европейский Sportage в спортивной версии

Напомним, ранее во время дорожных тестов заметили обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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