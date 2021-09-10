В Украине производство автомобилей увеличилось на 193%

По данным Укравтопрома, в августе 2021 года в Украине выпустили 479 автомобилей. Это на 22% меньше, чем в июле текущего года, но в 13 раз больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

В Украине производство автомобилей увеличилось на 193%

Всего же в нашей стране за первые восемь месяцев 2021 года сделали 5 326 автомобилей. Это на 193% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в Украине легковые автомобили сейчас делают только два предприятия – Запорожский автомобилестроительный завод и Еврокар. Так, ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов выпускает автомобили Lada, Renault и Kia, а Еврокар – Skoda.

Мощности ЗАЗа заняты только на 15%, но руководство предприятия планирует увеличить выпуск автомобилей. В частности, есть планы выпускать в Запорожье по 10 тысяч автомобилей ежегодно.

Что же касается коммерческих автомобилей, то за первые восемь месяцев 2021 года украинские предприятия их сделали только 20 (-29%), а автобусов – 455 (+16%).

Ранее стало известно, что ЗАЗ может выпустить четыре новые модели автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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