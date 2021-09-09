В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза

В Шевченковском районе Киева между водителем трамвая, который вез пассажиров, и водителем мусоровоза произошел конфликт, который перерос в драку.

Мужчины поссорились из-за того, что водитель мусоровоза пытался объехать пробку на улице Дегтяревской по трамвайным путям.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Отмечается, что это произошло в понедельник, 6 сентября.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в августе в Белой Церкви подрались полицейские. После того, как видеозапись драки попала в интернет, областное управление полиции решило провести служебное расследование.