В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза

Водитель мусоровоза пытался объехать затор по трамвайным путям.

В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза
Фото: Скріншот відео

В Шевченковском районе Киева между водителем трамвая, который вез пассажиров, и водителем мусоровоза произошел конфликт, который перерос в драку.

Мужчины поссорились из-за того, что водитель мусоровоза пытался объехать пробку на улице Дегтяревской по трамвайным путям.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Отмечается, что это произошло в понедельник, 6 сентября.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в августе в Белой Церкви подрались полицейские. После того, как видеозапись драки попала в интернет, областное управление полиции решило провести служебное расследование.

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