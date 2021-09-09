Обновленную Mazda CX-5 рассекретили раньше времени

В Китае фотошпионы смогли сфотографировать обновленный кроссовер Mazda CX-5, который будет продаваться как модель 2022 года. Впервые мы с вами видим, каким будет обновленный бестселлер "Мазды".

Судя по всему, обновленная Mazda CX-5 получила новую решетку радиатора, новые бамперы, новые фары с L-образными светодиодными секциями дневных ходовых огней, другой формы задние фонари и новые легкосплавные колесные диски.

Утверждается, что CX-5 станет на 20 мм длинней. Ее длина составит 4575 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1685 мм, а колесная база – 2700 мм. То есть немного увеличилась только длина.

Какие изменения произошли в салоне – пока не известно. Судя по всему, изменения и в салоне носят косметический характер, ничего радикального. Сообщается, что изменится форма сидений, чтобы они стали более комфортными.

В линейке двигателей (в Китае) по-прежнему будет 2,0 л бензиновый атмосферник мощностью 155 л.с. и 200 Нм крутящего момента, и 2,5 л бензиновый атмосферник мощностью 196 л.с. и 252 Нм крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчатая автоматическая.

В Японии обновленная Mazda CX-5 появится в конце 2021 года. В 2022 году Mazda начнет продавать эту новинку и в других странах.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются после 300 тысяч километров пробега.