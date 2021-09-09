На трассе под Киевом автобус с паломниками-хасидами попал в ДТП, есть погибший

Автомобиль "Mercedes Sprinter", выполняя маневр, столкнулся с встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

На трассе под Киевом автобус с паломниками-хасидами попал в ДТП, есть погибший
Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, в 4:00 часов утра, на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира Киевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Израиля.

Об этом сообщает МВД Украины.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и руководство Белоцерковского районного управления полиции.

Автомобиль "Mercedes Sprinter", которым управлял 37-летний водитель, перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

"По предварительной информации, водитель двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр, правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что в результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Другие пассажиры телесных повреждений не получили.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, паломники-хасиды съехались в Умань для празднования Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В этом году празднование нового года, 5 782-го по по иудейскому календарю, пришлось на 6-8 сентября.

В течение суток 7 сентября спасатели ликвидировали последствия пяти чрезвычайных событий, связанных с празднованием Рош ха-Шана.

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