Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза

Июльская статистика показала, что предприятие Tesla в Шанхае стало основной экспортной площадкой для этого производителя электромобилей, потому что американское производство работает на насыщение рынка США , а в Китае производится больше машин, чем продаётся внутри страны. Август увеличил пропорции примерно в полтора раза.

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Как отмечает Electrek на данные китайской статистики, в августе предприятие Tesla в Шанхае выпустило 44 264 электромобилей, из них 31 379 штук были отправлены на экспорт за пределы страны. Получается, что по сравнению с июлем в полтора раза был увеличен как экспорт, так и объёмы реализации электромобилей Tesla на внутреннем рынке Китая. Скорее всего, сентябрь на правах последнего месяца квартала вынудит компанию отдать приоритет поставкам электромобилей на рынок КНР , поскольку это позволит быстрее получить денежные средства за их реализацию.

Как и многие автопроизводители, Tesla страдает от дефицита комплектующих. Он уже выразился в росте цен на электромобили американского производства, а вот в Китае использовать подобные меры компании мешает острая конкуренция. Во втором квартале Tesla отгрузила клиентам 201 304 электромобиля, в третьем квартале рекорд может быть обновлён, если проблемы с комплектующими не окажут чрезмерного влияния на деятельность производителя.



