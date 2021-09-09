Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза

Июльская статистика показала, что предприятие Tesla в Шанхае стало основной экспортной площадкой для этого производителя электромобилей, потому что американское производство работает на насыщение рынка США, а в Китае производится больше машин, чем продаётся внутри страны. Август увеличил пропорции примерно в полтора раза.

Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза

Источник изображения: Global Times

Как отмечает Electrek на данные китайской статистики, в августе предприятие Tesla в Шанхае выпустило 44 264 электромобилей, из них 31 379 штук были отправлены на экспорт за пределы страны. Получается, что по сравнению с июлем в полтора раза был увеличен как экспорт, так и объёмы реализации электромобилей Tesla на внутреннем рынке Китая. Скорее всего, сентябрь на правах последнего месяца квартала вынудит компанию отдать приоритет поставкам электромобилей на рынок КНР, поскольку это позволит быстрее получить денежные средства за их реализацию.

Как и многие автопроизводители, Tesla страдает от дефицита комплектующих. Он уже выразился в росте цен на электромобили американского производства, а вот в Китае использовать подобные меры компании мешает острая конкуренция. Во втором квартале Tesla отгрузила клиентам 201 304 электромобиля, в третьем квартале рекорд может быть обновлён, если проблемы с комплектующими не окажут чрезмерного влияния на деятельность производителя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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