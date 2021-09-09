В Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные модели

В Украине наблюдается настоящий бум ввоза из-за границы б/у автомобилей. По данным Укравтопрома, в августе 2021 года в нашей стране зарегистрировали 51,2 тысячи б/у автомобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

В пятерку самых популярных б/у автомобилей в прошлом месяце вошли Volkswagen Passat, Renault Megane, Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Ford Focus.

Явным лидером является Volkswagen Passat. В августе 2021 года украинскую прописку получили 3 327 подержанных Passat.

Таким образом, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали более 301 тысячи б/у автомобилей. Это на 46% больше, чем за такой же период прошлого года.

Чаще всего подержанные автомобили в нашу страну ввозят из Германии, США и Польши . Что же касается новых машин, то их больше всего ввозят из Румынии, Китая и Японии.