В Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные модели
В Украине наблюдается настоящий бум ввоза из-за границы б/у автомобилей. По данным Укравтопрома, в августе 2021 года в нашей стране зарегистрировали 51,2 тысячи б/у автомобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.
В пятерку самых популярных б/у автомобилей в прошлом месяце вошли Volkswagen Passat, Renault Megane, Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Ford Focus.
Явным лидером является Volkswagen Passat. В августе 2021 года украинскую прописку получили 3 327 подержанных Passat.
Таким образом, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали более 301 тысячи б/у автомобилей. Это на 46% больше, чем за такой же период прошлого года.
Чаще всего подержанные автомобили в нашу страну ввозят из Германии, США и Польши. Что же касается новых машин, то их больше всего ввозят из Румынии, Китая и Японии.
Напомним, ранее стало известно, что в Украину с нарушением таможенного законодательства ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.