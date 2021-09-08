"Укрзализныця" сокращает бронь для железнодорожников, в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов

Пассажиры часто не успевали их покупать, и железная дорога теряла прибыль.

"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что по результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено, поскольку забронированые места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть.

Ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако, часто пассажиры не успевали их покупать, и железная дорога теряла прибыль.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее. Почти 3 тыс. билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством продаваемых ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", - прокомментировал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Напомним, ранее "Укрзализныця" упростила процесс покупки билетов для людей с инвалидностью.

В феврале УЗ также анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов.