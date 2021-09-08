Майор полиции устроил ДТП на трассе возле Киева

Фото: kv.npu.gov.ua

В среду около 4:00 утра 35-летний майор полиции на высокой скорости выехал с боковой дороги на трассу Киев - Одесса и столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 14-м километре дороги в Чабанах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В результате полицейский получил телесные повреждения и сейчас находится в реанимации. У него отобрали образцы крови для экспертизы, факт алкогольного опьянения пока не подтвердили.

Фото: kv.npu.gov.ua

В социальных сетях появились видео выезда автомобиля Ravon, которым управлял полицейский, на трассу. На нем видно, что машина ехала на высокой скорости, а водитель даже не пытался пропустить грузовик.