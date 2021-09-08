Представлен автомобиль, сделанный из мусора

Дебютировавший сегодня BMW i Vision Circular должен дать представление о небольшом электромобиле 2040 года. Как следует из названия Circular, в первую очередь речь идет об экономике замкнутого цикла. Другими словами баварцы спроектировали такой автомобиль, который можно утилизировать на 100% (включая твердотельную батарею) или вторично переработать, пишет newsyou.info.

С точки зрения дизайна концепт представляет собой эволюцию фирменного стиля BMW: форма решетки радиатора осталась прежней, при этом она буквально пестрит уникальными диодными полосами. Лобовое и крыша образуют единое стекло, что визуально увеличивает длину электрокара. Сзади внимание на себя обращает протяженная от края до края световая полоса.

Корпус из вторичного алюминия в целях экологии не красили, а анодировали под бронзу. Заднюю часть сделали из переработанной стали, при этом ее цвет является результатом термической обработки.

Передние пассажиры будто бы парят в воздухе из-за особых кресел-шезлонгов с креплением на «тонкой ножке». В сочетании с отсутствующей центральной консолью создается ощущение очень просторного салона.

Впрочем, большее внимание на себя обращает «световой интерактивный ансамбль» в центре торпедо, которое, к слову, изготовлено методом 3D-печати. Разработчики называют его «мозгом электрокара» со всеми вытекающими последствиями. Иными словами, через треугольный экран можно управлять всеми функциями автомобиля и настраивать его под себя.

Концепт BMW i Vision Circular не поступит в производство. В 2040-м году мы увидим лишь адаптированную к массовому выпуску некую производную. Однако идея глубокой вторичной переработки получит развитие в ближайшем будущем.

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