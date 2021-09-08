Oxbotica и AppliedEV разработают многоцелевой беспилотный автомобиль

Британский стартап Oxbotica, создающий программное обеспечение для беспилотного транспорта, сообщил о начале сотрудничества с AppliedEV, основанной бывшими топ-менеджерами Tesla и General Motors. Компании намерены создать многоцелевой автомобиль с автопилотом, в первую очередь предназначенный для решения задач промышленной логистики и автоматической доставки товаров.

Oxbotica и AppliedEV разработают многоцелевой беспилотный автомобиль

reuters.com

В апреле представители британского онлайн-продавца бакалеи Ocado уже заявили о намерении инвестировать 13,8 миллиона долларов (10 миллионов британских фунтов) в Oxbotica. Ожидается, что разработка новых технологий позволит снизить стоимость доставки на этапе «последней мили» — конечному адресату, а также прочей логистики.

В Ocado одобряют сотрудничество между Oxbotica и AppliedEV, рассматривая сотрудничество компаний в качестве очередного этапа работ, содействующих развитию автономных решений для собственной логистической платформы — Ocado Smart Platform.

Если на долю Oxbotica приходится разработка программного обеспечения, то производитель транспорта AppliedEV будет поставлять EV-платформу для будущего транспорта. По словам главы компании Джулиана Борадбента (Julian Broadbent), ожидается, что партнёрство принесёт «значительные коммерческие результаты» уже в ближайшие 12 месяцев.

В январе Oxbotica получила 47 миллионов долларов в ходе очередного раунда инвестиций от нефтяного гиганта BP, а также других компаний.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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