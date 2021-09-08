Кризис автопроизводства может длиться годами — директор Volkswagen

Кризис автопроизводства, вызванный дефицитом полупроводников может продержаться до 2023, заявил Bloomberg глава Volkswagen.

Кризис автопроизводства может длиться годами — директор Volkswagen

Сначала автопроизводители считали, что недостаток полупроводников достиг пика в первой половине года. Затем они говорили о третьем квартале. Теперь руководители Volkswagen AG и Daimler AG дают еще более пессимистичные прогнозы.

«Вероятно, дефицит будет продолжаться еще несколько месяцев, может даже лет, ведь полупроводники пользуются значительным спросом», заявил CEO Volkswagen Герберт Дисс.

Он объяснил, что интернет вещей растет и требует все больше чипов. Производство же до сих пор отстает и вряд ли сможет покрыть потребность в них в ближайшие несколько лет.

По оценкам менеджера по закупкам Volkswagen Мурата Акселя, автомобильная отрасль нуждается в увеличении производственных мощностей полупроводников примерно на 10%.

Сколько продлится дефицит чипов

На конференции автопроизводителей в Мюнхене коллега Дисса из Daimler Ола Калениус спрогнозировал, что проблемы с поставками полупроводников не будут полностью преодолены до 2023.

Хотя остается надежда, что до конца 2021 ситуация немного облегчится, «структурные» проблемы отрасли будут ощутимы в течение всего следующего года, считает Калениус.

Снова коронавирус

Многих производителей авто, в том числе Volkswagen и Mercedes, в этом квартале задела вспышка Covid-19 в Малайзии, и последовавшее за ним закрытие заводов. Эта страна последние несколько лет считается одним из главных центров тестирования и упаковки чипов — здесь сосредоточено около 13% отрасли.

Дисс заявил, что Volkswagen надеется преодолеть проблемы, вызванные вспышкой Covid-19 в Малайзии к концу следующего месяца и восстановить мощности уже в последнем квартале этого года

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Семья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детейСемья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детей
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen показал электромобиль за 23 000 долларовVolkswagen показал электромобиль за 23 000 долларов
Volkswagen выпустит в 2025 году компактный электрический кроссовер ID. Life стоимостью от 20 тыс. евроVolkswagen выпустит в 2025 году компактный электрический кроссовер ID. Life стоимостью от 20 тыс. евро
Германия может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторовГермания может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторов
Суд разъяснил, кто из полицейских может штрафовать водителяСуд разъяснил, кто из полицейских может штрафовать водителя
Volkswagen полностью откажется от механической коробки передачVolkswagen полностью откажется от механической коробки передач
Kia может снять с конвейера одну из своих моделейKia может снять с конвейера одну из своих моделей
ЗАЗ может увеличить стоимость автомобилей роSSийского происхожденияЗАЗ может увеличить стоимость автомобилей роSSийского происхождения
Deutsche Bahn поможет УЗ развивать пассажирские перевозкиDeutsche Bahn поможет УЗ развивать пассажирские перевозки
Директор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоровДиректор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоров
ЗАЗ может приостановить выпуск автомобилейЗАЗ может приостановить выпуск автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости