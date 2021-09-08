Кризис автопроизводства может длиться годами — директор Volkswagen

Кризис автопроизводства, вызванный дефицитом полупроводников может продержаться до 2023, заявил Bloomberg глава Volkswagen.

Сначала автопроизводители считали, что недостаток полупроводников достиг пика в первой половине года. Затем они говорили о третьем квартале. Теперь руководители Volkswagen AG и Daimler AG дают еще более пессимистичные прогнозы.

«Вероятно, дефицит будет продолжаться еще несколько месяцев, может даже лет, ведь полупроводники пользуются значительным спросом», заявил CEO Volkswagen Герберт Дисс.

Он объяснил, что интернет вещей растет и требует все больше чипов. Производство же до сих пор отстает и вряд ли сможет покрыть потребность в них в ближайшие несколько лет.

По оценкам менеджера по закупкам Volkswagen Мурата Акселя, автомобильная отрасль нуждается в увеличении производственных мощностей полупроводников примерно на 10%.

Сколько продлится дефицит чипов

На конференции автопроизводителей в Мюнхене коллега Дисса из Daimler Ола Калениус спрогнозировал, что проблемы с поставками полупроводников не будут полностью преодолены до 2023.

Хотя остается надежда, что до конца 2021 ситуация немного облегчится, «структурные» проблемы отрасли будут ощутимы в течение всего следующего года, считает Калениус.

Снова коронавирус

Многих производителей авто, в том числе Volkswagen и Mercedes, в этом квартале задела вспышка Covid-19 в Малайзии, и последовавшее за ним закрытие заводов. Эта страна последние несколько лет считается одним из главных центров тестирования и упаковки чипов — здесь сосредоточено около 13% отрасли.

Дисс заявил, что Volkswagen надеется преодолеть проблемы, вызванные вспышкой Covid-19 в Малайзии к концу следующего месяца и восстановить мощности уже в последнем квартале этого года