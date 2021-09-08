Great Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу

Китайская компания Great Wall показала на автосалоне в Мюнхене семейство электромобилей своего нового бренда Ora. В 2022 году начнется их продажа в Европе.

Great Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу

В частности, покорить европейский рынок готовятся три варианта Ora Cat. Они называются 01 Cat, 02 Cat, и 03 Cat. Электромобиль 01 Cat – это европейская версия Ora Good Cat, который был представлен в Китае в 2020 году. В свою очередь, 03 Cat – это серийная версия концепта Lightning Cat, дебютировавший весной текущего года на автосалоне в Шанхае.

Электромобили 01 Cat и 02 Cat оснащаются одним и тем же электромотором. Его мощность составляет 171 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Есть два варианта батареи – на 48 кВтч и 63 кВтч. Электрокары с батареей на 48 кВтч имеют запас хода в 300 км, а с батареей на 63 кВтч – 400 км.

Great Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу

01 Cat и 02 Cat до 100 км/ч разгоняются за 8,5 секунды при максимальной скорости 160 км/ч.

Что же касается 03 Cat, то он получил два электромотора общей мощностью 408 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Запас хода – 450 км. Разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды.

Great Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу

Great Wall планирует начать продавать три модели бренда Ora в Европе в 2022 году. Сколько они будут стоить – пока не известно.

Great Wall показал электрокары, которые должны покорить Европу

Напомним, ранее компания Great Wall представила новый большой рамный внедорожник Tank 500.


Максимов Віталій, Тудей

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