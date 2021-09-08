Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

Hyundai представила стратегию Hydrogen Vision 2040, в рамках которой компания будет развивать транспорт на водородных топливных элементах. Планируется выпуск всего спектра транспортных средств, от легковых автомобилей на водороде, до тяжёлых грузовиков и автобусов. Кроме того были показаны интересные концепты будущих проектов Hyundai.

Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

Источник изображений: Hyundai

Корейский производитель заявил, что с 2035 года прекратит продавать автомобили на ископаемом топливе в Европе, а с 2040 и на всех прочих ключевых рынках. К 2045 году должна быть достигнута углеродная нейтральность. Также к 2028 году компания хочет предложить водородные силовые установки во всех видах коммерческого транспорта, включая автобусы и тяжёлые грузовики. А ещё стоит цель довести к 2030 году долю электрических машин в продажах Hyundai до 30 %.

Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

В рамках стратегии Hydrogen Vision 2040 уже в 2023 году Hyundai представит топливные элементы нового поколения на 100 и 200 кВт, которые будут вдвое дешевле, на 30 % компактнее, вдвое мощнее и более надёжными, нежели актуальные решения. Их дальнейшее развитие позволит к 2030 году уравнять стоимость водородных и аккумуляторных электромобилей. Отмечается также, что силовые установки на новых элементах можно будет использовать и за пределами автотранспорта, например, для питания дата-центров.

Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

Ещё Hyundai представила концепт Trailer Drone (на фото выше) — автопилотируемую фуру, которая использует автономные самоходные тележки e-Bogie (на фото ниже) с водородными силовыми установками. Запас хода такой системы — 1000 км. Заметим, что Hyundai уже выпускает первый в мире серийный тяжёлый грузовик на водороде — Xcient Fuel Cell. Также компания разрабатывает лёгкий коммерческий водородный автомобиль длиной от 5 до 7 метров.

Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

Был продемонстрирован концепт спасательного дрона с дистанционным управлением, созданного на основе тележки e-Bogie и квадрокоптера (на фото ниже). Запас хода для него заявлен на уровне 450-500 км. Также была показана зарядная станция H Moving Station — грузовик с оборудованием для зарядки водородом топливных элементов. А электростанция Rescue Hydrogen Generator Vehicle представляет собой компактный электромобиль-генератор, к которому можно подключить оборудование с поддержкой напряжения 220 и 380 В.

Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде

Для потребительского рынка в 2023 году Hyundai представит водородный паркетник Nexo нового поколения и водородный минивэн, а после 2025 года запланирован выпуск полноразмерного кроссовера на топливных элементах. Сегодня же компания показала гибридный водородный спорткар Vision FK.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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