Простоял в сарае 68 лет: под Киевом нашли довоенный Opel

В Киевской области в одном из заброшенных сараев нашли уникальную "капсулу времени" - довоенный Opel. Об этой находке рассказал блогер Roma Urraco.

Простоял в сарае 68 лет: под Киевом нашли довоенный Opel

Речь, в частности, идет про Opel P4, который сошел с конвейера в 1935 году. Последние 68 лет он простоял в гараже, но, несмотря на это, его даже сумели завести без всяких проблем. При этом даже механические тормозные механизмы оказались рабочими.

Утверждается, что этот раритетный Opel сохранил большую часть оригинальных заводских комплектующих. Он по-прежнему оснащается родным четырехцилиндровым 1,1 л двигателем с водяным охлаждением, мощность которого составляет 23 л.с. (карбюратор новый, установленный во времена СССР). Двигатель работает вместе с четырехступенчатой коробкой передач. Расход топлива – 8-10 литров на 100 км пути (топливный бак на 25 литров располагается за задним мостом).

Простоял в сарае 68 лет: под Киевом нашли довоенный Opel

Какая максимальная скорость этого автомобиля – пока не известно. Новый Opel P4 разгонялся до 85 км/ч.

Нынешний владелец этого Опеля планирует его полностью отреставрировать, чтобы он стал таким же, каким был в 1935 году.

Простоял в сарае 68 лет: под Киевом нашли довоенный Opel

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Максимов Віталій, Тудей

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