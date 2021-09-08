По программе "Большая стройка" впервые за 40 лет отремонтировали окружную Черкасс

На очереди - устройство павильонов на остановках автобусов и установка освещения пешеходного перехода.

Около Черкасс завершается первый за 40 лет ремонт окружной дороги этого областного центра. Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Фото: Укравтодор Facebook

В настоящее время на окружной уже нанесена разметка, устанавливаются последние дорожные знаки и площадка габаритно-весового контроля грузовиков на выезде из Черкасс. На очереди - устройство павильонов на остановках автобусов и установка освещения пешеходного перехода.

Дорогу отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Окружная является частью дороги Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань - одной из основных транспортных артерий Черкасской области. Работы по ее восстановлению начались в 2020 году и продолжаются в 2021-м.

Фото: Укравтодор Facebook

"Дорога государственного значения Н-16 - маршрут, проходящий через всю Черкасскую область с востока на запад, он соединяет левобережную часть края с правобережной. Начинается в Золотоноше, проходит через города Черкассы, Смела, Шпола, Звенигородка, Тальное и Умань. Является самой длинной автодорогой Черкасской области, протяженность Н-16 составляет 208,1 км", - отмечается в сообщении.

Фото: Укравтодор Facebook

Фото: Укравтодор Facebook

В прошлом году в Черкасской области по программе президента Зеленского "Большая стройка" восстановили дорожное покрытие на 67,2 км, планы на этот год - еще на 115 км.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в этом году по его программе "Большая стройка" планируется восстановить 4 500 км государственных и 2 000 км местных дорог.

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