2021-09-08
В Украине заметили очень редкую "Тойоту" в необычном исполнении
В Киеве заметили купе Toyota Supra последнего поколения. Автомобиль не простой, а в редком лимитированном исполнении Launch Edition – таких спорткаров выпустили всего 1500, сообщает
Новая Тойота Супра в Украине редкость – пока в нашей стране лишь несколько таких авто. Конкретно это купе оснащено трехлитровой турбированной шестеркой мощностью 340 л. с. Оно способно разогнаться до сотни за 4,3 с и развить 250 км/ч.
Напомним, что Toyota Supra 2020 является близкой родственницей BMW Z4, ведь использует его платформу и двигатели. Разрабатывали модель в спортивном подразделении Toyota Gazoo Racing.
Конкретно этот автомобиль очевидно является битком из США. В Украине его поставили на учет менее месяца назад.