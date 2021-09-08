Полиция открыла производство по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

По факту ДТП с участием городского головы Вознесенска Евгения Величко полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Все обстоятельства автоаварии, ее причины и свидетели ДТП устанавливаются. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром в Вознесенске Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Вознесенского городского головы Евгения Величко столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате аварии Величко получил травмы. Водитель автобуса не пострадал.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, тел. (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21, (095) 830-76-78, или 102.