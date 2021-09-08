В Украине возобновят блокировку колеса автомобилей, которые нарушают ПДД

Украинским водителям, которые нарушают правила парковки, вскоре придется вновь столкнуться с ужасом десятых годов – блокираторами колес. Государственное агентство инфраструктурных проектов уже объявило тендер на закупку 400 блокираторов, сообщает UBR.ua со ссылкой на адвоката Арсения Салалайко.

В Украине возобновят блокировку колеса автомобилей, которые нарушают ПДД

Правоохранители будут использовать блокираторы для борьбы с нарушителями правил парковки.

Такое устройство цепляют на колесо, из-за чего автомобиль не может двигаться. Водителю в этом случае придется получить от правоохранителей протокол о штрафе. Только после этого он сможет продолжить движение.

По словам Салалайко, в украинском законодательстве четко не говорится о том, кто и в каких случаях имеет право устанавливать блокираторы на колеса автомобилей. Кроме того, не прописана четко и процедура снятия этих устройств.

Адвокат отмечает, что из-за "дыр" в украинском законодательстве полицейские смогут применять блокираторы даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине планируют в ближайшие 2-3 года значительно увеличить на дорогах количество камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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