Авиаперелеты в Европу из Украины подорожают

Европейские лоукостеры стремительно завоевывают рынок. Казалось бы, это хорошо, значит, бюджетные авиакомпании позволят большему числу людей путешествовать по доступным ценам. Однако это не совсем так, прогнозируется увеличение стоимости билетов на пассажирские авиаперелеты.

По данным экспертов, на сегодняшний день отмечается высокий уровень отложенного спроса на авиаперевозки, поэтому люди будут согласны платить больше за билеты на авиарейсы лоукостеров. Есть и хорошие новости: после роста цен на бюджетные авиаперелеты ожидается стабилизация и откат стоимости авиабилетов до "докоронавирусного" уровня.

"В Европе бюджетные авиакомпании увеличат свою долю на рынке. В статистике крупнейших авиакомпаний в Европе по количеству мест – Ryanair, WizzAir, EasyJet – чего не было до коронавируса. Они сдвинули сетевые авиакомпании AirFrance, British Airways, Lufthansa", – рассказал профессор Сингапурского института технологий и соучредитель Вокс Украины Владимир Билоткач.

Лоукостеры получили возможность захватить часть пассажиропотока благодаря тому, что они не получали дотаций от государства. Это послужило причиной того, что крупные авиакомпании в разгар пандемии COVID-19 оказались в бедственном состоянии, тогда как бюджетные компании продолжили работу в обычном режиме и в хорошем финансовом положении.