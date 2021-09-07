Мэр Вознесенска попал в ДТП
32-летний Евгений Величко получил травмы.
Около 8:00 вторника, 7 сентября, в Вознесенске Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Вознесенского городского головы Евгения Величко столкнулся с пассажирским автобусом.
Как информирует пресс-служба областной полиции, в результате аварии Величко получил травмы. Водитель автобуса не пострадал, пассажиров в салоне автобуса не было.
ДТП произошло на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Как сообщают местные СМИ, Volkswagen Passat городского головы въехал в автобус.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины автоаварии.
По данным издания Вознесенский Вестник, 32-летний Евгений Величко подтвердил факт, что именно он был за рулем. По словам городского головы, ДТП произошло во время того, как он ехал за секретарем совета Викторией Бальцер. В момент поворота солнце ослепило глаза и поэтому он не заметил автобуса.
В пресс-служба городского совета Вознесенска сообщили, что состояние городского головы удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 23 августа произошло ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Авария произошла на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.
Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили. Дело расследует ГБР.