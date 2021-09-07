Polestar представила прототип открытого грузового электроскутера

Принадлежащий Volvo бренд Polestar ещё ранней весной этого года продемонстрировал рендеры электрического гибрида ручной тачки и электрического скутера. В отличие от многих проектов оказалось, что компания довела идею до технической реализации и представила рабочий прототип Re:Move.

Polestar представила прототип открытого грузового электроскутера

engadget.com

Внешне трёхколёсная повозка мало изменилась с марта — за тем исключением, что теперь это не 3D-рендер, а реальный и очень полезный в некоторых случаях транспорт. По сути Re:Move представляет собой типичный электроскутер со скоростью до 25 км/ч и аккумулятором ёмкостью 2,2 кВт·ч.

При этом Re:Move способен перевозить порядка 180 кг (ранее производитель обещал грузоподъёмность около 270 кг). Во многих случаях модель может служить лучшей альтернативой фургонам — ширина модели составляет около 70 см, поэтому она легко подойдёт для некоторых дорожек, предназначенных специально для мототранспорта и легко обойдёт пробку в потоке машин. Пользователь может рассчитывать на всегда горящую подсветку, наличие тормозных огней и возможность подать звуковой сигнал.

Polestar представила прототип открытого грузового электроскутера

engadget.com

Пока Polestar, выпускающая не самые дешёвые электромобили, не сообщила, как скоро она начнёт массовое производство Re:Move, произойдёт ли это вообще и сколько в таком случае будет стоить модель. В теории новинка может пользоваться большим спросом в местах с тёплым климатом или летом для доставки всевозможных заказов курьерами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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