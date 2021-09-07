Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен

В перспективе рассматривается вариант запуска системной государственной программы по развитию метрополитена в Украине.

Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Для корректировки проектов строительства новых линий и участков метрополитена в Киеве правительство выделило 100 млн гривен. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры.

"Корректировка нужна для приведения проектов в соответствие с современными потребностями столицы, а также для определения актуальной цены строительства", - пояснили в Мининфраструктуры.

Речь идет о корректировке проектов, утвержденных в 2008-2012 годах. За прошедшее время изменились не только цены на материалы, но и потребности города.

"На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и в условиях хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям. У государства есть понимание того, что очень часто местные власти проваливают важные в целом для страны инфраструктурные проекты. Метро в Киеве - не исключение. Поэтому мы поддержали решение провести корректировку проектов", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в перспективе рассматривается вариант запуска системной государственной программы по развитию метрополитена в Украине.

Как сообщили в Мининфраструктуры, корректировки будут проведены по проекту строительства I очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции метро "Левобережная" с электродепо "Троещина" в Деснянском и Дарницком районах Киева, а также участки 4-й ветви (Подольско-Выгуровской линии) метрополитена от станции "Вокзальная" до ст. "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

В течение последних 10 лет в Украине новые станции метро практически не строились. За все годы независимости были построены в общей сложности 36 станций, из них только 4 - с 2011 по 2021 год. В Киеве последняя станция "Теремки" была открыта в 2013 году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в рамках программы "Большая стройка" в Киеве, Днепре и Харькове совместно с иностранными партнерами будет реализован отдельный проект по развитию пригородного железнодорожного сообщения City Express.

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