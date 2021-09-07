Семеро украинцев пострадали в ДТП в Польше

В польском городе Люблин микроавтобус с гражданами Украины попал в аварию.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше в Twitter .

ДТП произошло утром 7 сентября.

"07.09.2021 года около Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших - средней тяжести.

Напомним, 24 июля возле города Радомско Лодзинского воеводства водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В нем находились девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 года, которые работали в строительной фирме. Двое пострадавших скончались в больнице.

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Ее задержали. Местная прокуратура выдвинула женщине обвинение в доведении до катастрофы при наземном движении. Ей грозит до 12 лет заключения.