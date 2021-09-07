Volkswagen показал электромобиль за 23 000 долларов

Компания Volkswagen на автосалоне в Мюнхене показала публике электрический концепт VW ID. LIFE. На его базе построят доступный электромобиль, который появится в продаже в 2025 году.

Концепт VW ID. LIFE создан на платформе MEB. Это первый электрокар на платформе MEB с передним приводом. Автомобиль получил современные технологи, футуристический салон, а дизайн его кузова выполнен с элементами ретро-стиля.

Интересно, что в составе прозрачного лака для кузова есть древесная стружка, которая используется в качестве натурального красителя вместе с отвердителем на биологической основе. Съемная текстильная крыша сделана из переработанных ПЭТ-бутылок.

На приборной панели установлен огромный дисплей. В целом салон выполнен в футуристическом стиле. Сиденья имеют несколько конфигураций. Их можно сложить и получить кровать длиной 2 метра.

Концепт оснащается электромотором мощностью 230 л.с. и батареей на 57 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а запас хода составляет 400 км.

Volkswagen на базе концепта VW ID. LIFE в 2025 году выпустит новый городской электромобиль. Он будет стоить около 23 000 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen начал серийное производство в Индии нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.