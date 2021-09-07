Автомобилистам следует подготовится к подорожанию бензина

В Украине в ближайшее время может увеличиться стоимость бензина и дизельного топлива примерно на 50 копеек за литр. Дело в том, что правительство назвало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой заправки устанавливают наценку.

Автомобилистам следует подготовится к подорожанию бензина

В частности, расчетные цены для бензина увеличились с 25,53 до 25,94 гривен за литр. Из этого следует, что стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр.

Расчетные цены для дизельного топлива увеличились с 21,11 до 21,69 гривен за литр. Из этого следует, что стоимость ДТ на украинских заправках не должна быть больше 28,69 гривен за литр.

Напомним, с мая текущего года в нашей стране действует государственное регулирование цен на топливо для машин. Минэкономики три раза в месяц дает максимальную цену, а наценка на нее - 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

Правительство планирует продолжать регулировать цена на бензин и ДТ до тех пор, пока в стране не отменят карантин.

Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз провели новую экспертизу дизельного топлива на АЗС. Оказалось, в Украине стало много ДТ очень плохого качества.


Максимов Віталій, Тудей

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