Hyundai откажется от двигателей внутреннего сгорания на большинстве рынков к 2040 году

Многие автопроизводители в этом году посчитали нужным поставить перед собой сроки полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Как правило, чем дороже продукция марки, тем быстрее она готова перейти на электротягу. Стратегия Hyundai Motor не является исключением: если флагманский бренд Genesis откажется от ДВС уже в 2030 году, то весь корейский концерн попытается сделать это десятью годами позже.

Источник изображения: Hyundai Motor

Основные вехи своей программы по переходу к «углеродной нейтральности» Hyundai Motor назвала в пресс-релизе, приуроченном к участию компании в выставке IAA Mobility в Мюнхене, которая проходит на этой неделе. Главная цель корейского автопроизводителя — добиться полностью нейтрального углеродного следа к 2045 году не только на уровне выбросов выпускаемых транспортных средств, но и в производственной деятельности.

К 2040 году уровень углеродных выбросов будет снижен на 75 % от величины 2019 года. К 2030 году компания рассчитывает довести долю реализуемых машин с нулевым выбросом в глобальных масштабах до 30 %, а десятью годами позже батарейные электромобили и транспорт на водородном топливе будут формировать до 80 % продаж по всему миру. К тому времени компания рассчитывает прекратить продажи машин с двигателями внутреннего сгорания на большинстве рынков. В Европе такой переход состоится уже в 2035 году.

На мероприятии в Мюнхене Hyundai продемонстрировал образец автобуса Elec City Fuel Cell, использующего для передвижения электричество, получаемое из водородных топливных элементов. На 2023 год запланирована премьера нового поколения водородомобиля NEXO, а также многоцелевой машины с аналогичной силовой установкой. После 2025 года компания представит полноразмерный кроссовер на водородных топливных элементах. Корейский автопроизводитель уже сейчас лидирует по количеству продаваемых транспортных средств, использующих водородное топливо.

Технологии автопилота, включая вариант применения на лёгких летательных аппаратах, тоже будут отнесены к приоритетам в развитии Hyundai Motor. Компания Motional в 2023 году начнёт коммерческую эксплуатацию роботизированных такси на основе электромобиля IONIQ 5. Летательные аппараты на электротяге начнут использоваться для перевозок внутри городов в 2028 году. В следующем десятилетии они смогут освоить междугородние маршруты.

Hyundai в развитии энергетической инфраструктуры будет делать упор на «зелёный водород», получаемый из воды методом электролиза с использованием электричества из возобновляемых источников. Отслужившие своё в электромобилях тяговые батареи получат вторую жизнь в качестве стационарных хранилищ электроэнергии. К 2040 году компания переведёт 90 % своих предприятий на использование энергии из возобновляемых источников, для полной конверсии потребуется ещё пять лет. Будущие модели электромобилей Hyundai и Kia получат возможность отдавать часть заряда батарей в стационарную электросеть в момент пиковых нагрузок, если они при этом не будут эксплуатироваться.



